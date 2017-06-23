Вышло официальное заявление по поводу обнаружения кокаина в допинг-пробе Эванса

Появилось официальное заявление от теннисной антидопинговой программы по поводу британца Даниэля Эванса, в пробе которого был обнаружен кокаин.



«24 апреля 2017 года мистер Эванс, 27-летний игрок из Великобритании, сдал допинговую пробу во время выступления на турнире ATP в Барселоне. ВАДА провела анализ пробы в аккредитованной лаборатории в Монреале, Канада, и обнаружила там следы кокаина и продуктов его распада. Кокаин — неспецифическая субстанция, относящаяся к категории S6 согласно нынешней классификации запрещённого списка веществ ВАДА. Соответственно, она запрещена и в теннисной антидопинговой программе.



В соответствии со статьёй 2.1, 16 июня мистеру Эвансу были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Он не стал оспаривать обнаружение кокаина в его пробе, взятой 24 апреля. Положительный тест на неспецифические субстанции в обязательном порядке влечёт за собой отстранение от выступлений. Таким образом, Эванс предварительно отстранён с 26 июня согласно статье 8.3.1 теннисной антидопинговой программы и ожидает решения по этому делу".