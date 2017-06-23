Гарсия выиграла второй матч за день, победив Винчи в полуфинале на Мальорке

Француженка Каролин Гарсия (3) пробилась в полуфинал турнира на Мальорке, нанеся поражение итальянке Роберте Винчи (6) — 6:2, 7:6 (10:8). Отметим, что во второй партии Винчи вела со счётом 5:3, а затем упустила пять сетболов.



Поединок продолжался 1 час 31 минуту. Гарсия, для которой это был второй матч за день после доигровки со словачкой Яной Чепеловой (со счёта 2:2 в решающем сете), 9 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Винчи 5 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



В полуфинале Каролин сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.