Тарпищев: Кафельников в силу характера считает, что может критиковать Шарапову

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о поддержке Марии Шараповой во время её дисквалификации, о её конфликте с Евгением Кафельниковым и о том, как в начале Уимблдона-2004 её заметил Борис Ельцин.



«Почему Федерация тенниса России вписывалась во все скандалы, защищая Шарапову? Это наша обязанность — любого россиянина защищать. Но совершенно несуразные вещи тоже присутствуют. Шарапова, во-первых, наш игрок, а во-вторых, незаслуженно пострадала. Да, она нарушила правила, принимала мельдоний после запрета, но это ошибка её врача и менеджера. Они прозевали. Я меньше всего ставлю ей это в вину, потому что она своей деятельностью, безупречным поведением, своим имиджем доказала, что всё это не так просто, как было представлено.



Что касается Евгения Кафельникова, то они оба из Сочи, у них своя давняя история взаимоотношений. Кафельников в силу своего характера считает, что он имеет право критиковать Марию. По-моему, не всегда обдуманно. Конечно, мы эти вопросы обсуждаем и пытаемся влиять. Но всё равно это не является глобальной проблемой. Я стал старшим тренером в 74-м году, 43 года назад. Притом что через команду проходили личности с большой буквы, каждый со своим мнением, скандалов за это время не было. По-свойски, конечно, бывало: спорили, сидя у меня за столом, кое-кто и дрался, но всё это проходило.



Правда ли, что первым талант Шараповой заметил Ельцин? Не совсем так. Они первый раз увиделись на Уимблдоне, когда она выступала в 17 лет. Ельцин был там два или три дня и пошёл смотреть, как играет молодёжь на дальних кортах. Посмотрел, сказал: хорошая спортсменка, но типа того, что ей ещё рановато выигрывать – много ошибок допускала. Потом говорит: хотел бы я с ней пообщаться. Нашли её в столовой, они поговорили, мы уехали, и она выиграла турнир. Такое вот стечение обстоятельств», — сказал Тарпищев в интервью «Собеседнику».