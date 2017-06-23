Квитова: Шафаржова проводит много длинных матчей — думаю, она их любит!

Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая от организаторов турнира в Бирмингеме седьмой номер посева, в четвертьфинале в двух сетах обыграла пятую сеяную француженку Кристину Младенович со счётом 6:4, 7:6 (7:5). За выход в финал Квитова сыграет с соотечественницей Люси Шафаржовой.

«Мы играли на равных, особенно второй сет. Я счастлива, что мне удалось победить, но это было очень трудно. Во втором сете Кристина сыграла лучше, чем в начале матча, мне трудно было брать её подачу и играть хорошо. Я старалась изо всех сил, при сильном ветре. Играть с Кристиной очень сложно, если у тебя нет сильной подачи. Я рада, что мне удалось выиграть второй сет на тай-брейке.

Люси проводит много длинных матчей — я думаю, она их любит! В прошлом году мы играли в первом раунде здесь, а теперь вот в полуфинале. Мы хорошие друзья и хорошо знаем друг друга по Кубку Федерации. Это будет интересный матч", — приводит слова Квитовой пресс-служба WTA.