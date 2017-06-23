Севастова: мне нравится трава в жару — она становится быстрее

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова, вторая ракетка турнира на Мальорке, вышла в полуфинал, в трёх сетах обыграв хорватку Ану Конюх (седьмой номер посева) со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:5).

«Мне нравится трава в жару. Думаю, когда жарко, трава становится быстрее, и горячий мяч быстрее летает по корту. Я не очень хорошо играла в Ноттингеме, да и на Уимблдоне в прошлом году тоже. Но что-то изменилось, и мне нечего терять на Уимблдоне, где я в последние годы не выходила даже во второй круг.

Я играю всё время в жару — вчера я провела два матча, и сегодня меня вновь поставили вторым заходом, опять же в жару, так что, думаю, я уже привыкла к этому. Физически я чувствовала себя хорошо, могло быть и хуже после вчерашнего, но я сказал себе: буду бороться в третьем сете», — приводит слова Севастовой пресс-служба WTA.