Ф. Лопес: матч с Бердыхом получился драматичным

Испанец Фелисьяно Лопес после победы над чехом Томашем Бердыхом со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 7:5 в четвертьфинале турнира в Лондоне прокомментировал ход встречи.

«Мы оба играли очень хорошо, поэтому матч получился драматичным. Тяжело играть, когда у тебя почти нет шансов в геймах на приёме. Победа в таких матчах всегда является особенным событием и придаёт уверенности. Надеюсь, я смогу сыграть в полуфинале не менее классно», — приводит слова Лопеса официальный сайт АТР.

За выход в финал Лопес поспорит с болгарином Григором Димитровым.