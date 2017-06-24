Чилич в трёх партиях обыграл Мюллера и вышел в финал турнира в Лондоне

Хорват Марин Чилич (4) пробился в финал турнира в Лондоне, в трёх сетах обыграв люксембуржца Жиля Мюллера — 6:3, 5:7, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Чилич 20 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Мюллера 22 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Отметим, что Чилич завершил поединок эйсом со второй подачи.



В финале хорват сыграет либо с болгарином Григором Димитровым (6), либо с испанцем Фелисьяно Лопесом. Вне зависимости от исхода встречи, Чилич станет шестой ракеткой мира.