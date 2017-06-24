Чилич: поединок с Мюллером прошёл на очень высоком уровне

Хорват Марин Чилич прокомментировал свою победу над люксембуржцем Жилем Мюллером в полуфинале соревнований в Лондоне со счётом 6:3, 5:7, 6:4.



«Я невероятно рад выходу в финал. Сегодняшний поединок прошёл на очень высоком уровне. Считаю, что здорово играл на протяжении всей встречи, а Жиль заставлял меня действовать на пределе возможностей.



На этой неделе мне удаётся очень хорошо подавать и завершать атаки после подач. В матче с Жилем я здорово варьировал подачу и чётко, умно действовал в важных розыгрышах. Это принесло результат», — цитирует Чилича официальный сайт ATP.



Соперником Марина в финале станет испанец Фелисьяно Лопес.