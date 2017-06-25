Видеообзоры полуфиналов турниров АТР в Галле и Лондоне

Россиянин Карен Хачанов в полуфинале турнира в Галле уступил швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 6:7 (5:7). В другом полуфинале немец Александр Зверев оказался сильнее француза Ришара Гаске — 4:6, 6:4, 6:3.

Предлагаем вашему вниманию видеообзоры полуфиналов турнира в Галле:

На турнире в Лондоне хорват Марин Чилич сломил сопротивление люксембуржца Жиля Мюллера, а испанец Фелисьяно Лопес взял верх над болгарином Григором Димитровым.

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