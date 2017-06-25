Риске вышла во второй круг турнира в Истбурне, обыграв Корне

Американка Элисон Риске пробилась во второй круг турнира в Истбурне, обыграв француженку Ализе Корне — 6:4, 7:5. Во второй партии Риске вела со счётом 5:1, после чего проиграла четыре гейма подряд, не заработав ни одного матчбола. Затем она с четвёртой попытки реализовала брейк-пойнт в 11-м гейме и подала на матч.



Поединок продлился 1 час 59 минут. Риске выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Корне шесть двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.



Во втором раунде Риске встретится с третьей ракеткой мира — чешкой Каролиной Плишковой.