Квитова завоевала титул на своём втором после возвращения турнире, обыграв Барти

Чешка Петра Квитова (7, WC) стала чемпионкой турнира в Бирмингеме, одержав в финале волевую победу над австралийкой Эшли Барти — 4:6, 6:3, 6:2. Первая партия прошла под контролем Барти — она сразу повела с брейком, а брейк-пойнты Квитовой удалось заработать лишь на подаче соперницы на сет. Затем Петра перехватила инициативу, повела со счётом 5:1 во второй партии, со второй попытки подав на сет, а в решающем сете после счёта 2:2 выиграла четыре гейма подряд.



Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Петра 13 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Барти 4 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



Таким образом, Квитова завоевала титул уже на своём втором после возвращения турнире. Это её 20-й одиночный титул в карьере.