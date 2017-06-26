Чилич: по среднему уровню игры это был один из моих лучших травяных турниров

Хорват Марин Чилич оценил свою игру на турнире «ATP 500» в Лондоне, где он дошёл до финала и проиграл испанцу Фелисьяно Лопесу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (8:10).



«На этой неделе я показал отличный теннис. Возможно, по среднему уровню, по стабильности игры это был один из лучших травяных турниров в карьере. За всю неделю я проиграл только один гейм на своей подаче. С учётом того что на прошлой неделе я ни разу не отдал свою подачу в Нидерландах, это просто невероятно.



Я отлично чувствовал себя на корте, хорошо двигался, хорошо играл. Мне чаще удавалось поддавливать на Фелисьяно на приёме, чем ему на меня, когда я подавал. Несмотря на поражение, я доволен своей игрой. Думаю, за несколько дней смогу отдохнуть и восстановиться психологически, после чего буду готов к хорошей игре на Уимблдоне», — цитирует Чилича официальный сайт ATP.