Хачанов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — на пятую

Россиянин Карен Хачанов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Даниил Медведев расположился на пятой позиции, Андрей Рублёв — на седьмой. Лидирует немец Александр Зверев. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 26 июня

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2530.

2 (3). Карен Хачанов (Россия) — 695.

3 (2). Борна Чорич (Хорватия) — 676.

4 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 472.

6 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 407.

7 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 388.

8 (7). Эрнесто Эскобедо (США) — 382.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 338.

10 (8). Джаред Доналдсон (США) — 337.