Гёргес: я счастлива, что Севастова вернулась в теннис

Немка Юлия Гёргес поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в финале турнира на Мальорке со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Для Анастасии это второй титул в карьере после Оэйраша-2010. С тех пор она успела объявить о завершении карьеры из-за травм в мае 2013 года и вернуться на корт в 2015-м.

«Я уже давно тебя знаю, и было время, когда ты говорила мне, что больше не хочешь играть в теннис. А теперь мы оказались здесь. Я так рада, что смогла сыграть в финале с тобой, потому что считаю тебя прекрасной теннисисткой. Я счастлива, что ты вернулась в теннис, но надеюсь, в следующий раз ты дашь мне победить и мы ещё проведём немало финалов», — сказала Гёргес на церемонии награждения.