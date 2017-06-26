Надаль: звание первой ракетки мира не является моей целью

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признался, что обеспокоен свой формой перед Уимблдоном, и сообщил, что не ставит перед собой цель вернуться на вершину рейтинга ATP.

«Нынешний уровень моей игры недостаточен для того, чтобы выступить на Уимблдоне так, так мне хотелось бы. Я буду тренироваться в Лондоне семь дней, проведу два выставочных матча, которые, надеюсь, будут полезны.

Я два года не играл на траве. Посмотрим, на каком уровне я буду находиться. Я пропустил турнир в Лондоне, потому что перед этим было несколько сложных месяцев. Но, конечно, я хотел сыграть там.

Звание первой ракетки мира не является моей целью. Мой приоритет — играть так же хорошо, как в первые шесть месяцев сезона», — цитирует Надаля Tennis World USA.