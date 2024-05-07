Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Паулы Бадосы на турнире в Риме

Сегодня, 7 мая, 40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в следующий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/64 финала россиянка уступила испанке Пауле Бадосе со счётом 2:6, 3:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Мирра Андреева – Паула Балоса на турнире категории WTA-1000 в Риме.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

В следующем круге соревнований бывшая вторая ракетка мира, ныне занимающая 126-е место в рейтинге WTA, встретится с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка. Действующей чемпионкой турнира в Риме является Елена Рыбакина.