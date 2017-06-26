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Беккер: почему бы Федереру не выиграть 20 титулов на турнирах «Большого шлема»?

26 июня 2017, понедельник. 13:02. Теннис

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер предположил, что швейцарцу Роджеру Федереру по силам завоевать 20 титулов на соревнованиях Grand Slam. На данный момент в активе уроженца Базеля 18 трофеев на турнирах «Большого шлема».

«Это Роджер Федерер — его имя говорит само за себя. Он провёл 300 недель на вершине рейтинга, всегда всё делал по-своему. Приятно видеть, что 35-летний игрок прекрасно сражается с молодыми соперниками. Это одна из великолепных историй этого года. Роджер отказывается стареть. Если он сам верит в то, что 19-й титул на турнирах «Большого шлема» возможен, то почему бы ему не выиграть 20?» — цитирует Беккера Sport24.

Источник: Sport24 Сообщить об ошибке
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Роджер Федерер
Новости. Теннис
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