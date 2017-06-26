Албот, Раманатан и Сугита вышли во второй круг турнира в Анталье

Представитель Молдавии Раду Албот вышел во второй круг турнира в Анталье, обыграв португальца Жоау Соузу со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Раду 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Албот поспорит с итальянцем Паоло Лоренци (2).

В других матчах первого круга японец Юити Сугита победил австралийца Мэттью Эбдена (Q) — 6:1, 6:3, а индиец Рамкумар Раманатан (Q) — бразильца Рожериу Дутра да Силву — 6:3, 6:4.