Доналдсон победил Шварцмана, Поспишил — Веселы на турнире в Истбурне

Американец Джаред Доналдсон пробился во второй круг турнира в Истбурне, в трёх сетах одолев представителя Аргентины Диего Шварцмана (8) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. Джаред 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 7 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал турнира Доналдсон поспорит со своим соотечественником Дональдом Янгом.

Канадец Вашек Поспишил (Q) в матче первого круга обыграл Иржи Веселы из Чехии со счётом 6:3, 6:4.