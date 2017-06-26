Рублёв победил Домингеша на старте квалификации Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв (5) пробился во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований он в двух сетах обыграл португальца Жоау Домингеша со счётом 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 57 минут. Рублёв 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс и 1 двойная ошибка.

Следующим соперником Рублева в квалификации будет победитель матча между ирландцем Джеймсом Макги и испанцем Рубеном Рамиресом-Идальго.