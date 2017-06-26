Габашвили вышел во второй раунд квалификации Уимблдона

Российский теннисист Теймураз Габашвили пробился во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований он в двух сетах обыграл чеха Яна Сатрала (26) со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 1 час 30 минут. Габашвили шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов и три ошибки на подаче.

Следующим соперником Габашвили будет победитель матча между белорусом Ильей Ивашко и словенцем Грегой Жемлей.