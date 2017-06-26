Дэвис обыграла Кучову и сразится с Радваньской на турнире в Истбурне

Завершился игровой день на турнире в Истбурне встречей двух лаки-лузеров. Американка Лорен Дэвис в двух сетах обыграла словачку Кристину Кучову со счётом 6:4, 6:2 и вышла во второй круг соревнований. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Дэвис 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Кучовой 3 брейка и 1 ошибка на подаче.

За выход в третий круг Дэвис сыграет с полячкой Агнешкой Радваньской, получившей от организаторов восьмой номер посева.