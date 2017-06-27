Остапенко: хочу провести как можно больше матчей для подготовки к Уимблдону

Чемпионка «Ролан Гаррос» представительница Латвии Елена Остапенко поделилась впечатлениями после выхода третий круг турнира в Истбурне. Накануне она в трёх сетах обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 0:6, 6:4.

«Ощущения очень хорошие, но это было нелегко. Здесь другие условия и покрытие по сравнению с грунтовым сезоном. Нужно к этому привыкнуть. Для меня это был первый матч на траве в этом году. Я очень рада победе.

Стала чувствовать себя лучше. Я хотела отдохнуть на пару дней больше и не форсировать своё возвращение, поэтому пропустила турнир в Бирмингеме. Между «Ролан Гаррос» и Бирмингемом была всего одна неделя. Думаю, я хорошо отдохнула и затем начала подготовку к травяному сезону. Всё прошло отлично.

Я хорошо начала матч, действовала очень агрессивно. В первом сете я почти не ошибалась и выполнила много ударов навылет. Во второй партии было сложно. Карла играла лучше, не ошибалась. Она стала действовать агрессивнее. В третьем сете я просто старалась играть активно, так как это травяной корт. Это помогло мне в концовке.

Сейчас я хочу провести как можно больше матчей для подготовки у Уимблдону. Это разминочный турнир для меня», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.