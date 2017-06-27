Куличкова обыграла Говорцову в первом раунде квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Елизавета Куличкова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Беларуси Ольгу Говорцову (21) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Елизавета 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал квалификации Куличкова поспорит с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Мишель Ларшер де Бриту (Португалия).