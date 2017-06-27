В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Истбурне, в котором сыграют представительница Парагвая Вероника Сепеде-Ройг (LL) и россиянка Елена Веснина (12). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг — Веснина в Истбурне.

Победительница этого матча за выход в четвертьфинал турнира в Истбурне поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (6), либо с представительницей Японии Наоми Осакой.