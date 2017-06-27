Тим проиграл 222-й ракетке мира Раманатану во втором круге турнира в Анталье

Лидер посева на турнире в Анталье австриец Доминик Тим во втором круге уступил индийцу Рамкумару Раманатану (Q) со счётом 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте всего 59 минут. 22-летний уроженец Ченная, занимающий 222-е место в рейтинге АТР, сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, отыграл единственный брейк-пойнт и выиграл 3 гейма на подаче оппонента. 23-летний Тим на данный момент занимает восьмое место.

За выход в полуфинал Раманатан поспорит с киприотом Маркосом Багдатисом, ранее одолевшим аргентинца Карлоса Берлока со счётом 6:4, 3:6, 7:5.