Иванишевич: у Чилича больше шансов выиграть Уимблдон, чем у Маррея и Джоковича

Экс-вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич поделился ожиданиями от мужского Уимблдона-2017.

«Марин Чилич здорово играет на траве, но никто не говорит о нём как о фаворите. Он может выиграть, но для этого необходимо справиться с давлением. Я считаю, что больше шансов на титул только у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

На данный момент Рафа — лучший теннисист в мире, но многое будет зависеть от жеребьёвки. Если он сможет преодолеть первую неделю, то будет главным фаворитом Уимблдона", — приводит слова Иванишевича The Daily Mail.