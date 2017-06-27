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Кирьос ответил журналисту, который сказал, что С. Уильямс его победит

27 июня 2017, вторник. 20:43. Теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил журналисту Тони Джонсу, который в интервью одной из радиостанций заявил, что американка Серена Уильямс победила бы Кирьоса, если бы они сыграли друг против друга.

«Думаю, Уильямс победила бы Кирьоса. Говорю это, потому что она играет мощно», — приводит слова Джонса Tennis World USA.

«Если это действительно так, то Джоковичу, Федереру и Надалю придётся с ней туго, потому что им всем в матчах со мной пришлось потрудиться», — ответил Кирьос в своём «твиттере».

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Ник Кирьос Серена Уильямс
Новости. Теннис
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