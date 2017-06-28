Благодаря эйсам на турнирах «Премьер» собрано $ 11 510 на благотворительность

В марте 2017 года стартовала традиционная благотворительная кампания Aces For Humanity, проводимая USANA и WTA-туром. Суть её состоит в том, что за каждый эйс, выполненный на турнирах категории «Премьер» любым игроком, WTA вносит вклад в размере $ 5. За каждый эйс от официального посла USANA (Каролина Возняцки, Эжени Бушар, Моника Пуиг, Чжэн Сайсай) WTA делает вклад в размере $ 10.

По итогам турнира в Бирмингеме были выполнены 277 эйсов ($ 1385), а общее количество составило 2128 эйсов. Это позволило собрать $ 11 510.