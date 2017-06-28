Медведев победил Куэрри в первом круге турнира в Истбурне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Истбурне, обыграв представителя США Сэма Куэрри (5) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Даниил 9 раз подал навылет и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с представителем Нидерландов Робином Хасе.

Истбурн. Мужчины. Первый круг

Миша Зверев (Германия, 6) — Райан Харрисон (США) — 6:4, 7:6 (11:9).

Томас Фаббьяно (Италия, Q) — Франко Шкугор (Хорватия, Q) — 7:6 (7:5), 6:4.

