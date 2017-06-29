А. Радваньска проиграла Дэвис во втором круге турнира в Истбурне

Представительница Польши Агнешка Радваньска (8) не смогла пробиться в третий круг турнира в Истбурне, в двух партиях проиграв американке Лорен Дэвис (LL) со счётом 6:7 (1:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. 28-летняя уроженка Кракова совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 5 брейков

За выход в четвертьфинал соревнований в Истбурне Дэвис поспорит с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой. Турнир завершится 1 июля.