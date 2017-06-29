Медведев победил Хасе, Томич — М. Зверева во втором круге турнира в Истбурне

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. Даниил 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с победителем противостояния Стив Джонсон (США, 4) — Томас Фаббьяно (Италия, Q).

Истбурн. Мужчины. Второй круг

Бернард Томич (Австралия) — Миша Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:2.