Гаске победил Андерсона и сыграет с Иснером в четвертьфинале турнира в Истбурне

Французский теннисист Ришар Гаске (7) вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Ришар дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Андерсона 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Гаске поспорит с американцем Джоном Иснером (3), который одолел серба Душана Лайовича — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).