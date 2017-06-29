Потапова сыграет с Куличковой в финале квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал квалификации Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу ТурцииКаглу Буюкаксай со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале квалификации Потапова сыграет со своей соотечественницей Елизаветой Куличковой, которая одолела Мишель Ларшер де Бриту из Португалии со счётом 6:3, 4:6, 6:1.