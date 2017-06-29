Блинкова победила Сойлу и вышла в финал квалификации Уимблдона

Россиянка Анна Блинкова (5) вышла в финал квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде. Во втором раунде отборочного турнира она обыграла представительницу Турции Ипек Сойлу со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Анна трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в основную сетку Уимблдона Блинкова поспорит с победительницей матча Яна Фетт (Хорватия) — Ясмине Паолини (Италия, 15).