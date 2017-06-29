Кузнецова одолела Младенович в третьем круге турнира в Истбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (7) пробилась в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович (9) со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Уроженка Санкт-Петербурга 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Кузнецова в Истбурне.

За выход в полуфинал Кузнецова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (3).