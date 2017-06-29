Кудрявцева уступила Абанде в квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла пробиться в финал квалификации Уимблдона. Во втором раунде отборочного турнира она в трёх партиях проиграла представительнице Канады Франсуазе Абанде (23) со счётом 1:6, 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Россиянка совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в основную сетку Уимблдона Абанда поспорит с представительницей Китая Чжу Линь.