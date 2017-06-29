Монова проиграла Кузмовой во втором раунде квалификации Уимблдона

Россиянка Полина Монова во втором раунде квалификации Уимблдона уступила словачке Веронике Кузмовой со счётом 6:7 (1:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. 24-летняя Полина, занимающая 191-е место в рейтинге WТА, реализовала 3 брейк-пойнта из 11, проиграв 5 геймов на своей подаче. Россиянка сделала 1 эйс и допустила 5 двойных ошибок, а её оппонентка 7 раз подала навылет при 3 двойных.

За выход в основную сетку Уимблдона Кузмова поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску, переигравшей ранее японку Акико Омае со счётом 6:3, 7:5.