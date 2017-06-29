Немка Анжелика Кербер (1) в четвертьфинале турнира в Истбурне сыграет с британкой Йоханной Контой (5). Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 29-летняя уроженка Бремена — 2-0. Оба матча состоялись в 2016 году: в четвертьфинале Олимпиады и в полуфинале Australian Open. На данный момент Кербер лидирует в рейтинге WТА, а Конта занимает седьмую позицию.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Конта в Истбурне