Турсунов и Клижан сыграют с Мергей и Куреши на Уимблдоне в парном разряде

В Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в мужском парном разряде. Лидерами посева стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В первом круге они сыграют с итальянцами Фабио Фоньини и Андреасом Сеппи.

Россиянин Дмитрий Турсунов и словак Мартин Клижан стартуют матчем с румыном Флорином Мергей и пакистанцем Айсамом-Уль-Хак Куреши (14)

Россиянин Андрей Кузнецов и серб Янко Типсаревич сыграют с новозеландцем Маркусом Даниэлом и бразильцем Марсело Демолинером.

Россиянин Михаил Елгин и американец Джеймс Керретани встретятся с чилийцем Хулио Перальтой и аргентинцем Орасио Себальосом (15).