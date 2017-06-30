Чакветадзе: на Уимблдоне желаю Блинковой и Потаповой верить в свои силы

Известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась мнением о выходе двух молодых теннисисток в основную сетку Уимблдона.



«Анна Блинкова давно заявила о себе, она уже участвовала в турнирах «Большого шлема». Анастасия Потапова — молодая. Ей 16 лет, победитель Уимблдона среди юниоров. Я слышала об этой теннисистке, но не видела, как она играет. Судя по всему, на быстрых кортах чувствует себя уверенно, если является победителем юниорского Уимблдона и прошла квалификацию к основному. Квалификации в Рохэмптоне пройти не так-то просто, потому что площадки отличаются своим качеством от тех, что ожидают нас на главном турнире. Если ты прошёл эти квалификации, значит ты прошёл через огонь, воду и медные трубы. Площадки оставляют желать лучшего. Я очень рада, что наши юные теннисистки со всем этим справились и показали отличные результаты. Ждём от них дальнейших побед.



Анастасии Потаповой в первом круге досталась Татьяна Мария из Германии. Я думаю, что у Анастасии все шансы проходить дальше. У Татьян Марии есть явное слабое место, если Потапова будет хорошо настроена и не будет нервничать, так как играет первый раз в основной сетке Уимблдона, то у нее всё получится. Я желаю им ничего не боятся и верить в свои силы. Вполне реально проходить и обыгрывать профессионалов. Главное — вера в себя», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.