Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Истбурне в парном разряде

Вторые сеяные, швейцарская теннисистка Мартина Хингис и Чань Юнжань из Тайваня, выиграли турнир в Истбурне в парном разряде, взяв верх над австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Победительницы один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету проигравших четыре эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

Для Хингис этот титул стал пятым в сезоне и 60-м за карьеру в парном разряде, для Юн-Янь – шестым в сезоне и 23-м в карьере.