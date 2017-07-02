Остапенко: по прилёте в Ригу даже не хотела выходить из самолёта

Победительница «Ролан Гаррос — 2017" латвийка Елена Остапенко заявила, что чувствует уверенность в преддверии Уимблдона.

«После победы на „Ролан Гаррос“ ко мне было приковано очень много внимания. Было здорово вернуться домой. В Латвии меня встречали так много людей. Когда я увидела красную ковровую дорожку, выйдя из самолёта, то немного занервничала. Честно говоря, я не хотела выходить из самолёта, потому что там было так много людей. Но затем я испытала потрясающие чувства. Это было очень приятно.

В Истбурне я чувствовала себя хорошо. Я приехала немного раньше, чтобы потренироваться на траве. А потом провела пару неплохих матчей. Думаю, если я играю агрессивно, и это мой день, то всё возможно. Так как я играю агрессивно, то большинство очков выигрываю сама. Это позволяет мне контролировать ход матчей.

У меня связаны прекрасные воспоминания с Уимблдоном. Я помню, как выиграла здесь среди юниорок, а на следующий год получила «уайлд-кард» и обыграла Карлу Суарес-Наварро. У меня есть титул победительницы турнира серии «Большого», поэтому сейчас я могу просто играть и наслаждаться игрой. Тренер говорит, что на траве побеждает тот, кто играет агрессивно с начала розыгрыша, потому что по этому покрытию очень трудно передвигаться на траве. Если ты получаешь шанс, то должен играть агрессивно. Это подходит мне", — приводит слова Остапенко официальный сайт Уимблдона.