Медина-Гарригес: женщине сложно совмещать карьеру тренера с семейной жизнью

Победительница «Ролан Гаррос» в сезоне-2008/09 Анабель Медина-Гарригес, которая сейчас тренирует латвийскую теннисистку Елену Остапенко, рассказала, почему в мире так мало женщин-тренеров.



«Очень сложно совмещать семейную жизнь с работой тренера, потому что работа с топ-игроком подразумевает разъезды от 20 до 30 недель в год. Очень жаль, потому что как женщина ты можешь понять, что чувствует на корте твоя подопечная, можешь понять её ход мыслей. Мужчины думаю совершенно иначе. Очень важно, чтобы люди видели женщин-тренеров. Чем больше они их будут видеть, тем быстрее к этому привыкнут. Надеюсь, в будущем будет больше женщин тренеров», — приводит слова Медины-Гарригес Reuters.