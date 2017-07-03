Маррей: возможно, статус действующего чемпиона Уимблдона добавит немного нервов

Британец Энди Маррей рассказал о проблемах со своим бедром, а также о потенциальной битве за первое место в рейтинг-листе. Теоретически после Уимблдона первое место, помимо Маррея, могут занять Рафаэль Надаль, Станислас Вавринка или Новак Джокович.



«Я приехал сюда, чтобы попытаться снова выиграть Уимблдон. Возможно, статус действующего чемпиона добавит немного давления, нервов — всё-таки мне предстоит открывать турнир матчем на Центральном корте. Но сейчас я спокоен.



Что касается бедра, то проблемы с ним у меня были с раннего возраста. Это не что-то новое, просто сейчас оно заболело сильнее. Мне пришлось взять паузу и усиленно заниматься со своим физиотерапевтом.



Битва за первое место в рейтинге может оказать определённое влияние на матчи, особенно ближе к концу турнира. Если к моменту, когда в сетке останется всего несколько игроков, в каком-то из поединков первая строчка будет стоять на кону, конечно, я буду думать об этом. Но главное — постараться достичь максимального результата на этом турнире, как и на любом другом, в котором я участвую», — приводит слова Маррея Tennis World USA.