Вавринка: я уже немного устал от вопросов о Федерере

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка признался, что уже устал отвечать на вопросы журналистов о своём соотечественнике Роджере Федерере. В первом круге Уимблдона Вавринка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«Пока Роджер играет, шансы на титулы на турнирах «Большого шлема» у него будут. Шансов не будет, лишь когда он завершит выступления. Он невероятен.

Но меня уже 10 лет спрашивают о Федерере. Я могу ещё ответить, но уже немного устал от таких вопросов», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.