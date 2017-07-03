Хромачёва проиграла Соболенко в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла пробиться во второй круг Уимблдона. На старте соревнований она проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко (Q) со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Ирина трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Арины 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Уимблдона Соболенко поспорит с победительницей противостояния Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — Карина Виттёфт (Германия).