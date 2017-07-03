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Пэр, Басилашвили и Янович с побед стартовали на Уимблдоне

3 июля 2017, понедельник. 16:17. Теннис

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился во второй круг Уимблдона, в четырёх сетах обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (12:10), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. Бенуа 15 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг Пэр поспорит со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:1.
Ежи Янович (Польша, SR) — Денис Шаповалов (Канада, WC) — 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Уимблдон (м) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 13:45 МСК
Рожериу
Дутра да Силва
Бенуа
Пэр
4:6 6:3 6:7 4:5
Уимблдон (м) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 13:45 МСК
Карлос
Берлок
Николоз
Басилашвили
4:6 6:7 1:6
Уимблдон (м) 2017. 1-й круг
03 июля 2017 года, понедельник. 13:40 МСК
Денис
Шаповалов
Ежи
Янович
4:6 6:3 3:6 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бенуа Пэр Ежи Янович Карлос Берлок Николоз Басилашвили Уимблдон
Новости. Теннис
3 июля 2017, понедельник
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