Хачанов в пяти сетах одолел Кузнецова в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов (30) пробился во второй круг Уимблдона, в пяти сетах одолев своего соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. Карен 12 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Андрея 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 7 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Хачанов на Уимблдоне.

За выход в третий круг Хачанов поспорит либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (Q).