Турсунов не смог выйти во 2-й круг Уимблдона, уступив Фоньини

Российский теннисист Дмитрий Турсунов завершил выступление на Уимблдоне, в матче первого круга в трёх сетах уступив итальянцу Фабио Фоньини, получившему от организаторов 28-й номер посева, со счётом 1:6, 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Турсунов трижды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Фоньини десять эйсов, шесть двойных ошибок и восемь брейков.

В другом матче украинец Сергей Стаховский (Q) одолел француза Жюльена Беннето со счётом 6:3, 7:6, 2:6, 6:2 и за выход в третий круг сыграет с японцем Кеем Нисикори.